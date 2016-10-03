

Вымачивание – один из самых простых способов заготовки яблок на зиму. Вкусные моченые яблоки, приготовленные в домашних условиях – прекрасная добавка к салатам, гарнирам, мясу, птице, рыбе.

Какие сорта яблок подходят для мочения в домашних условиях?

Какой бы способ мочения яблок вы не выбрали, использовать можно только поздние (осенние) сорта яблок, у которых кисло-сладкий вкус. Чаще всего это – Антоновка, Анис и Пепин. Для мочения подходят только вызревшие плоды, поэтому после сбора яблок им необходимо полежать некоторое время в тепле.

В чем лучше мочить яблоки?

Лучше всего для замачивания яблок использовать бочки, но этот способ уже не актуальный, так как весьма трудоемок. Хозяйки обычно используют большие эмалированные кастрюли или стеклянные банки большой емкости, куда можно без проблем уложить нужное количество яблок.

Советы по приготовлению моченных яблок в домашних условиях:

емкость для мочения яблок нужно подготовить: тщательно вычистить с применением пищевой соды, вымыть и обдать кипятком;

в качестве груза можно использовать плоскую тарелку, на которую ставится литровая банка с водой;

следует знать, что при любом способе замачивания яблок, они активно впитывают рассол, поэтому необходимо периодически подливать его, иначе верхние слои яблок просто испортятся;

на 1 ведро яблок примерно понадобится 5-6 литров заливки.

Моченые яблоки традиционно имели три вида заготовки: обычный (классический), кислый и сладкий. Давайте рассмотрим каждую заготовку подробнее.

Моченые яблоки: простой рецепт

Рецепт замачивания прост: яблоки раскладывают в подготовленные емкости, делают заливку, заливают плоды, укладывают груз и через полтора-два месяца можно снимать пробу.

На 1 килограмм яблок понадобится:

1,5 литра воды,

4 столовые ложки меда или сахара,

горсть листьев смородины и вишни,

1,5 чайные ложки соли,

корица, гвоздика и горчица в зернах (по вкусу).

Приготовление

Яблоки необходимо вымыть в теплой воде, и перебрать, так как подходят только неповрежденные плоды. Дно емкости выстилается вишневыми и смородиновыми листьями, спелые яблоки укладываются хвостиком вверх плотными рядами. Через два ряда необходимо опять уложить слой листьев и повторять операцию до тех пор, пока емкость не заполнится яблоками почти до самого верха. Заливку лучше приготовить заранее. Для этого воду довести до кипения и положить в нее все перечисленные выше ингредиенты. Заливку необходимо остудить до 30-35 градусов и залить ею яблоки.

Накрыть грузом так, чтобы они полностью покрывались водой. Несколько дней посуду с яблоками нужно подержать при комнатной температуре чтобы начался процесс брожения, после чего их нужно убрать в прохладное место. Готовые моченые яблоки можно будет подавать к столу месяца через полтора-два.

Кислые моченые яблоки с капустой

Рецептов кислых моченых яблок существует множество, но самый оригинальный – с капустой. Процесс приготовления ничем не отличается от классического способа замачивания яблок.

На 3 килограмма яблок понадобится:

4 килограмма капусты;

две моркови;

2 столовые ложки сахара;

3 столовые ложки соли.

Приготовление

Капусту необходимо мелко нарезать, морковь потереть на крупной терке. После чего капусту, морковь, соль и сахар перемешать, пока не появится овощной сок. Далее на дно подготовленной емкости следует уложить слой капусты, утрамбовать, слой яблок, потом опять капуста, яблоки и т. д. Верхний слой – из капусты. Если выделяемого овощного сока недостаточно, то приготовьте рассол из расчета по одной столовой ложки сахара и соли на 1 литр воды.

Сверху нужно уложить гнет, как в первом рецепте. Несколько дней емкость с заготовкой нужно подержать при комнатной температуре, чтобы начался процесс брожения, после чего кислые моченые яблоки с капустой нужно убрать в холодное место на 1 месяц.

Сладкие моченые яблоки

Рецепт приготовления сладких моченых яблок отличается от обычного (классического) только тем, что в рассол добавляется больше сахара или меда.

Для приготовления 10 литров заливки понадобится:

300 гр. меда или 400 гр. сахара,

100 гр. ржаной муки,

150 гр. соли,

листья смородины и вишни.

Приготовление

Емкость для замачивания яблок необходимо тщательно вымыть, высушить, на дно уложить листья смородины. Сверху аккуратно уложить слой яблок. Следующий слой – вишневые листья. Далее опять следует уложить слой яблок, листья смородины, и т. д. Последний слой – листья вишни. Для приготовления рассола в горячей воде необходимо растворить все перечисленные выше ингредиенты: сахар или мед, соль, ржаную муку. Остудить раствор до комнатной температуры и залить яблоки. В конце приготовления заготовка накрывается небольшим грузом, как в предыдущих рецептах.

Готовятся сладкие моченые яблоки не менее полутора месяцев при температуре +14 – +17 градусов.